The Athletic: Beşiktaş Karius'un bonservisini almayacak

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Loris Karius, özellikle bu sezon sergilediği performansla hayal kırıklığı yarattı.

BEŞİKTAŞ GERİ GÖNDERECEK

Siyah beyazlı yönetim, sözleşmesinde 8 milyon euroluk satın alma maddesi bulunan Alman kaleciyle devam etmeyi düşünmüyor. The Athletic'te yer alan habere göre sezon sonunda Loris Karius, Liverpool'a geri dönecek.

İngiliz kulübünde menajer Jürgen Klopp'un da Karius'a şans verme ihtimalinin düşük olduğu ve Alman kalecinin yeni bir kulüp arayacağı vurgulandı.

Liverpool ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Loris Karius, Beşiktaş'ta bu sezon 28 resmi maça çıktı ve 42 gol yedi. Alman kaleci, sadece 7 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.