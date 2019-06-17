The Sun: Liverpool, Dorukhan'ı takip ediyor

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon başı kadrosuna kattığı Dorukhan Toköz, Liverpool'un takibinde. Başta Udinese olmak üzere birçok İtalyan kulüplerinin istediği Dorukhan için Klopp'un da onay verdiği ifade ediliyor.

FRANSA KARŞISINDA BEĞENİLDİ

The Sun gazetesi, Dorukhan Toköz'le Liverpool'un ilgilendiğini yazdı. Özellikle Türkiye'nin Fransa'yı 2-0 yendiği karşılaşmada 23 yaşındaki futbolcuyu izleyen İngiliz ekibinin gözlemcileri, oyuncuya tam not verdi.

Klopp'un Dorukhan'ın Pogba karşısındaki performansını beğendiğini aktaran İngilizler, "Klopp, Dorukhan'ı Liverpool için yeterli buldu. Liverpool, önümüzdeki sezon şampiyonluk için Manchester City ile rekabet ederken Dorukhan da orta sahadaki forma mücadelesine rekabet katacak" ifadelerini kullandı.

Haberin detaylarında, Beşiktaş'ın Udinese'den gelen 9 milyon euroluk teklifi reddettiği ve Dorukhan için 15 milyon euro istediği yazıldı.