The Sun: Mourinho, Merih'i istiyor

A Milli Takım'daki harika performansına rağmen Juventus'ta forma şansı bulamayan Merih Demiral, Premier Lig'in yolunu tutabilir.
İngiltere'nin The Sun gazetesi, 21 yaşındaki stoperin Tottenham’ın transfer listesine girdiğini yazdı.
DEVRE ARASINDA TEKLİF SUNULACAK
Merih'in Juventus’ta oynayamadığı için mutsuz olduğunu belirten gazete, İngilizlerin devre arasında İtalyanların kapısını çalacağını aktardı.
Jose Mourinho'nın transfer listesinin ilk sıralarında yer alan milli futbolcumuzun adı M.United ve Arsenal'le de anılıyor.