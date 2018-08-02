The Walkin Dead oyununun final demosu yayında

The Walking Dead, çıktığı dönemde büyük ses getiren ve hala bolca izlenen dizilerden biri ve 2012 senesinde Telltales Games tarafından aynı isimle çıkarılan oyun serisi de aynı oranda beğenilmişti.

Ancak artık oyun serisinin sonuna gelindi. Son olarak dört bölümden oluşacak bir final sezonu yayınlanacak ve bu bölümlerden ilki 14 Ağustos'ta oyunseverler ile buluşacak.

ÜCRETSİZ DEMO YAYINLANDI

SporX'te yer alan habere göre oyunu merakla bekleyenler için Telltale Games, 15 dakikalık ücretsiz bir demo yayınladı. Oyunda yapılan değişikliklerin oyuncular tarafından daha iyi anlaşılması ve oyuncuların karar verirken değerlendirebilmeleri adına yayınlana bu demo, PS Store ve Microsoft Store'da indirilmeye sunuldu.

OYUNUN FİYATI 70 TL

Oyunda değişen şeyler arasında çizimler, yeni kamera açısı ve QTE kombat sistemi var. Oyuncular bu ücretsiz demo sayesinde tüm bu yenilikleri deneyimleyerek karar verebilecek.

Oyunun fiyatı ise ülkemizde 70,99 TL olarak belirlendi. 14 Ağustos'ta Playstation 4, Xbox One ve PC için çıkacağı kesinleşmiş durumda olan oyun için Nintendo Switch sahipleri ise sene sonuna kadar bekleyecek.