Theo Walcott, Cenk Tosun'u yere göğe sığdıramadı

Beşiktaş’tan ara transferde 22 milyon euro karşılığında Everton’a transfer olan Cenk Tosun, son 3 maçta attığı 4 golle, Ada’yı salladı.

Müthiş performansıyla ve kişiliğiyle takım arkadaşlarının da sevgi ve saygısını kazanan Cenk Tosun’u arkadaşı Theo Walcott, Everton’un resmi internet sitesine konuyla ilgili röportaj verdi.

Kendisi de ara transferde Arsenal’den gelen sağ kanat oyuncusu Theo Walcott, takım arkadaşını öve öve bitiremedi. İşte İngiliz Walcott’un Cenk Tosun hakkındaki görüşleri:

HOCAMIZ HER ZAMAN CENK'E ATIN DİYOR

"Hocamız her zaman bana topu Cenk’in bulunduğu bölgeye göndermemi söylüyor. Ben de bunun için elimden geleni yapıyorum. Cenk’i Stoke maçında daha iyi tanıdım. O maçta sınıfını gösterdi. Her zaman daha iyisi için çalışıyoruz. Premier Lig’e gelip de bu kadar kısa zamanda farklı bir ülkeye ve kültüre alışmak hiç kolay değil. Bu zaman alacak bir şey. Ancak Cenk kısa sürede bu sorunu aşmış görünüyor. Takıma çok iyi yerleşti. O harika bir bitirici ve harika bir adam. Onun için gerçekten çok ama çok mutluyum."





GELECEK SEZON DAHA İYİ OLACAK

"Şüphesiz önümüzde böyle büyük bir oyuncu olduğunda ve onu bu bölgeye koyduğunuzda bir kanat oyuncusu için de hücum etmek kolaylaşıyor. İstediğim tek şey buydu. Onu bir sürü ortayla beslemeyi seviyorum. Her zaman hedefler konusunda yargılanacağım ancak takım kazanıyor ve farklı yollarda katkıda bulunursam ben de mutlu olurum. Tabii ki gol atmak istiyorum ama önemli olan sonuç almak. Sezonu iyi bitirirsek gelecek sene bizim için her şey daha iyi olacak."





ROONEY TWİTTER'DAN TEBRİK ETTİ

Ronney ise Stoke City maçının ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yıldız golcüyle ilgili "Cenk Tosun'dan çok önemli iki gol. Zor koşullarda iyi bir galibiyet. Tüm taraftarlarımıza teşekkürler..." yorumunda bulunmuştu.