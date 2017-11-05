Thiago Silva: Beşiktaş'ı çok beğeniyorum

PSG'nin Brezilyalı defans oyuncusu Thiago Silva'nın ağzından Beşiktaş eksik olmuyor.

"BEĞENDİĞİM 3 TAKIM VAR"

PSG'nin Brezilyalı defans oyuncusu Thiago Silva'nın ağzından Beşiktaş eksik olmuyor. Başarılı savunma oyuncusu "Şampiyonlar Ligi'nde maçlarını takip ettiğim ve beğendiğim üç takım var. M. City, M.United ve Beşiktaş." açıklamasını yaptı.

Beşiktaş, son dönemde Avrupa maçlarında aldığı başarılı sonuçlarla, dünyanın en önemli takımlarıyla kafa kafaya mücadele etmeye başladı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde topladığı 11.00 puanla siyah- beyazlılar Barcelona ile beraber, Avrupa'da 6'ncı basamakta yer aldı.