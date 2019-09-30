Thiago Silva: Falcao, kaliteli ve tahmin edilemez biri

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, yarın sahasında Fransız devi PSG'yi konuk edecek.

Fransız kulübünün deneyimli savunmacısı Thiago Silva, maç öncesi kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu.

"FALCAO'YU YAKINDAN TAKİP ETMELİYİZ"

Falcao'dan çekindiğini gizlemeyen Brezilyalı kaptan , “Kaliteli ve tahmin edilemez bir forvet. Falcao’yu dikkatlice ve yakından takip etmeliyiz, gözlerimizi ayırmamalıyız."dedi.

"G.SARAY EVİNDE ÇOK TEHLİKELİ BİR TAKIM"

Galatasaray deplasmanının zorluğuna da değinen Thiago Silva, “Çok heyecan verici bir maç olacak. Evinde çok tehlikeli bir takım. Galatasaray’ı çok iyi biliyoruz.

Kazanmak için elimizden gelen her şeyi sahaya koyacağız. Açıkçası güzel bir maç olacak ve biz sabırsızlıkla maçı bekliyoruz. Maç içerisinde sabırla beklemeliyiz” ifadelerini kullandı.