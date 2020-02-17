Thiago Silva için yeniden Milan ihtimali gündeme geldi

PSG ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Thiago Silva'nın, Milan'a transfer olabileceği öne sürüldü.

Fransız le10sport'un haberinde Thiago Silva'nın, Milan'ın yeniden diriliş planları arasında yer aldığı ve sezon sonunda Brezilyalı savunmacının İtalya'ya eski takımına geri döneceği iddia edildi. 35 yaşına rağmen futbolu bırakmak gibi bir planı olmadığı bilinen Thiago Silva'nın, en az 2 sezon daha oynayabileceği ve maddi konularda anlaşıldığı taktirde transferin gerçekleşebileceği iddia edildi.

2009 yılında transfer olduğu Milan'da kariyerini parlatan Thiago Silva, 10 milyon euro bonservis bedeliyle o dönem transfer olmuştu, PSG'ye ise 42 milyon euroya imza atmıştı. Silva, Milan'da 119 maça çıkıp 6 da gol kaydetmişti.