Thiago Silva, PSG'den ayrılıyor

Fransa Ligi'nde bitime haftalar kala şampiyonluğunu garantileyen Paris Saint-Germain'in Brezilyalı savunma oyuncusu Thiago Silva, 2 yıl sonra takıma veda edeceğini duyurdu.

2012 yılında Milan'dan 42 milyon Euro'ya transfer edilen ve Paris ekibiyle 16 kupa kazanan Silva, sözleşmesinin bitmesinin ardından PSG'den ayrılacağını söyledi.

ELEŞTİRİLERİ DUYMAMAK MÜMKÜN DEĞİL

Fransız basınına konuşan 33 yaşındaki futbolcu, ''Eleştirileri duymamak mümkün değil. Gazeteler, gazeteciler bana ne olmam gerektiğini söylüyor. Ben zaten ne olduğumu biliyorum. Tüm düşüncelere karşı saygım var ancak kişisel bir saldırıya dönüşürse işler zorlaşıyor. Aileme ve sevdiklerime kadar eleştiri gelince üzülüyorum. 33 yaşındayım. Sözleşmemin bitimine 2 yıl kaldı. Ondan sonra formamı başkalarına vereceğim'' diye konuştu.

PSG ve Brezilya Milli Takımı'nın kaptanlığını yapan Thiago Silva, bu sezon Fransız ekibiyle 37 maça çıkarken 1 gol kaydetti.