Thiago Silva: Umarım Rodrygo bize karşı oynamaz

Paris Saint-Germain'in tecrübeli stoperi Thiago Silva, Galatasaray maçında yıldızlaşan Real Madrid'in 18 yaşındaki futbolcusu Rodrygo Silva de Goes hakkında konuştu.

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray maçında hat-trick yapan Rodrygo'ya, vatandaşı Thiago Silva'dan övgüler geldi.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 3 GOL ATTI"

Thiago Silva, "Rodrygo henüz 18 yaşında ve Şampiyonlar Ligi'nde 3 gol attı. Özel ilgi göstermemiz gereken bir oyuncu. Kalitesini ve yeteneklerini şimdiden gösterdi. Milli takımda da iyi işler yapacağını düşünüyorum." dedi.

"Umarım Zidane, bizim maçta onu yedek bırakır" şeklinde espiri yapan Thiago Silva, dev maç hakkında "İki çok büyük takım arasında büyük bir maç olacak. Umarım daha iyi oynar ve kazanırız." ifadelerini kullandı.