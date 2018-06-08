Thiem kariyerinin ilk Grand Slam finalinde

İtalyan rakibi karşısında zor anlar yaşamasına karşın set kaybetmeden galibiyete ulaşan Avusturyalı tenisçi, adını Roland Garros finaline yazdırdı.

Turnuva boyunca Pablo Carreno Busta, David Goffin ve Novak Djokovic gibi önemli isimleri mağlup ederek dikkatleri üzerine çeken Cecchinato'ya karşı ilk iki sette bir hayli zorlanan Thiem, buna karşın 2 saat 19 dakika sonunda mücadeleden galip ayrılmayı başardı.

İki tenisçi de 26'şar basit hatayla maçı tamamlarken, puan vuruşlarında Thiem rakibine karşı 37-24 üstünlük kurdu. Kariyerinde ilk kez bir Grand Slam'de finale yükselen Dominic Thiem'in rakibi, dünya 1 numarası Rafael Nadal ile 5 numaralı seribaşı Juan Martin Del Potro arasında oynanacak diğer yarı final maçının galibi olacak.