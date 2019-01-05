Thierry Henry: Cesc Fabregas ile ilgileniyoruz

Chelsea'den ayrılıp Monaco'ya transfer olması beklenen yıldız oyuncu Cesc Fabregas ile ilgili Thierry Henry'den açıklama geldi. Thierry Henry, Fabregas'a ilgileri olduğunu söylerken henüz kesinleşmiş bir şeyin de olmadığını dile getirdi.

İLGİMİZ OLDUĞU DOĞRU

Transfer döneminde adı Fenerbahçe ile de anılan Fabregas ile ilgili bir basın mensubunun sorusunu yanıtlayan Thierry Henry, ''Fabregas şu anda Chelsea'nin oyuncusu, fazla detaya girmek istemiyorum ancak bir ilgimiz olduğu doğru. Onun gibi bir oyuncuyla her takım ilgilenir. Beklemek zorundayız'' ifadelerini kullandı.

Fabregas da geçtiğimiz gün Southampton maçının ardından bir mesaj yayınlayarak vedanın sinyalini vermişti. İspanyol yıldız yaptığı açıklamada Chelsea taraftarına seslenerek ''Cumartesi günü Stamford Bridge'de görüşmek üzere'' ifadelerini kullanmıştı.

Monaco'nun her konuda anlaşmaya vardığı Fabregas'ın transferini bu karşılaşmanın ardından açıklaması bekleniyor.