Thomas Müller ayrılık sinyali verdi

Bayern Münih ve Almanya Milli Takımı'nın kaptanlarından Thomas Müller, transfer durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

"YEDEK OLMAK BANA YETMİYOR"

Bayern Münih'ten ayrılacağına dair iddialara cevap veren 30 yaşındaki hücumcu, "30 yaşındayım, fiziksel olarak iyiyim ve başarıya susamış durumdayım. Eğer teknik heyet beni yedek olarak görüyorsa, bunun bana yetmeyeceğini söyleyebilirim." şeklinde konuştu.

İtalya Ligi Serie A ekiplerinden Inter, Müller'i transfer etmek istiyor. Kadrosunda Alexis Sanchez ve Romelu Lukaku gibi yıldız futbolcuları bulunduran İtalyan devi, transfer için Bayern Münih'e teklifini sundu.

Thomas Müller'in de bu teklife sıcak baktığı, ancak Bayern Münih'in tecrübeli yıldızı göndermek istemediği belirtildi.

Bu sezon Bayern Münih formasıyla 11 maça çıkan Thomas Müller; 1 gol attı, 4 asist yaptı.