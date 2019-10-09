Thomas Müller, Bayern'den ayrılmak istiyor

Bu sezon Bayern Münih'te fazla forma şansı bulamayan Thomas Müller, Bavyera ekibinden ayrılmak istiyor.
Bild gazetesinde yer alan habere göre; durumdan rahatsız olan 30 yaşındaki oyuncu, devre arası transfer döneminde takımdan ayrılmak istediğini kulübe iletti.
Teknik Direktör Niko Kovac'ın Robert Lewandowski tercihiyle az süre almaya başlayan Müller, Bundesliga'da 7 maçta sadece 287 dakika forma giydi ve 4 asist üretti. Sözleşmesi 2021 yılında bitecek yıldız oyuncu, 19 yıldır Alman devinde forma giyiyor.