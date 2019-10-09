Thomas Müller, Bayern'den ayrılmak istiyor

NBA'in en uzun oyuncusu Fall: Tanrı beni kutsamış

Bir Galatasaray taraftarı, yeni doğan çocuğunun adını Falcao Rüzgar koydu. Daha önce de Fenerbahçeli bir baba, oğluna Engincan Alex ismini vermişti.

Roma, Lyon, Schalke 04 gibi takımların da formalarını giyen Michel Bastos, futbolu bıraktı.

Kadroya giremeyen en pahalı futbolcuları derleyen İngiliz basını, 11'e Cenk Tosun'u da koydu. Everton forması giyen milli futbolcumuz, uzun süredir şans bulamıyor.

Bundan tam 17 yıl önce yapılan ancak tribünlerin sahaya uzak olması ve aşırı rüzgar alması nedeniyle beğenilmeyen Olimpiyat Stadı'nda, yenileme çalışmaları devam ediyor.

Hayranlarının kendisine Tanrı demesiyle ilgili konuşan Lionel Messi, "Kötü bir şey olarak söylemediklerini biliyorum ama böyle demeleri çok abartılı" dedi.

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, lige kötü bir başlangıç yaptıklarını, ancak ilerleyen haftalarda düzeleceklerini söyledi.

Babel: Fantastik bir takımımız var

1 Telefonunu şarj etmek için VAR'ın fişini çeken görevli Suudi Arabistan Ligi'nde Al-Nassr ile Al-Fateh arasında oynanan maçta bir stadyum görevlisi, telefonunu şarj etmek için VAR'ın fişini çekti.

2 Galatasaray, Ali Koç'un şirketiyle sözleşmeyi feshediyor Galatasaray yönetimi, Fatih Terim'in isteği üzerine Türk Telekom Stadı'nda yemek hizmeti veren şirketle yollarını ayırma kararı aldı. Cimbom, sözleşme fesih bedeli olarak 2.9 milyon TL ödeyecek.

3 Ersun Yanal'dan Rami'ye: F.Bahçe'ye yakışan şeyler yap Ersun Yanal, milli arada İngiltere'ye giden ve iki kadınla eğlenirken çekilmiş fotoğrafları ortaya çıkan Adil Rami'yi, özel hayatına dikkat etmesi konusunda uyardı.

4 Oğluna Falcao ismini veren taraftar Bir Galatasaray taraftarı, yeni doğan çocuğunun adını Falcao Rüzgar koydu. Daha önce de Fenerbahçeli bir baba, oğluna Engincan Alex ismini vermişti.

5 Olimpiyat Stadı yenileniyor Bundan tam 17 yıl önce yapılan ancak tribünlerin sahaya uzak olması ve aşırı rüzgar alması nedeniyle beğenilmeyen Olimpiyat Stadı'nda, yenileme çalışmaları devam ediyor.

6 Bastos yeşil sahalara veda etti Roma, Lyon, Schalke 04 gibi takımların da formalarını giyen Michel Bastos, futbolu bıraktı.

7 Avcı'dan Ljajic'e özel hayat uyarısı Beşiktaş'ın deneyimli hocası Abdullah Avcı, form grafiğini beğenmediği Adem Ljajic'ten özel hayatına dikkat etmesini istedi.

8 Cenk Tosun en kötü 11'e girdi Kadroya giremeyen en pahalı futbolcuları derleyen İngiliz basını, 11'e Cenk Tosun'u da koydu. Everton forması giyen milli futbolcumuz, uzun süredir şans bulamıyor.

9 Fikret Orman: Aday olmayacağım Basın toplantısı düzenleyen Fikret Orman, 20 Ekim'deki başkanlık seçimine girmeyeceğini açıkladı. Orman, "Ben söyleyeceklerimin hepsini söyledim. Kararımın arkasındayım" dedi.