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Thomas Müller, Bayern'den ayrılmak istiyor

Bayern Münih'in yıldızı Thomas Müller, fazla şans bulamamaktan rahatsız.

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Thomas Müller, Bayern'den ayrılmak istiyor

Bu sezon Bayern Münih'te fazla forma şansı bulamayan Thomas Müller, Bavyera ekibinden ayrılmak istiyor.

Bild gazetesinde yer alan habere göre; durumdan rahatsız olan 30 yaşındaki oyuncu, devre arası transfer döneminde takımdan ayrılmak istediğini kulübe iletti.

Teknik Direktör Niko Kovac'ın Robert Lewandowski tercihiyle az süre almaya başlayan Müller, Bundesliga'da 7 maçta sadece 287 dakika forma giydi ve 4 asist üretti. Sözleşmesi 2021 yılında bitecek yıldız oyuncu, 19 yıldır Alman devinde forma giyiyor.

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