Thomas Tuchel: Bu mağlubiyetin sorumlusu benim

Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Reims'e 2-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Tuchel, maç sonu yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

"Birçok eksik oyuncumuz vardı. Bu nedenle bazı oyunculara fırsat verdim. Basın mensupları olarak siz galiba yanlış yaptığımı düşünüyorsunuz."

"Bu mağlubiyetin sorumlusu benim. Maçtan önce kararları ben verdim. Ancak, maçtan sonra kararlar vermek çok kolaydır. Maçtan sonra, herkes teknik direktör olur zaten."

"NE TEMPOMUZ VARDI, NE TUTKUMUZ"

"Bu mağlubiyet hayal kırıklığı yaratıcı. Reims, %100 olarak bu galibiyeti hak etti. Ne tempomuz vardı, ne tutkumuz. Neden bilmiyorum. Birlikte hareket edemedik. Kollektif bir oyun oynayamadık. 15 dakika iyi oynadık ama sonra tüm disiplinimizi kaybettik. Sonra Choupo-Moting'i de kaybettik. Kadromuzda dört adet 9 numaramız var ama sahada bir tanesi bile yoktu. Reims ise ilk fırsatında golü attı. O golden sonra maç çok karmaşıklaştı."