Thomas Tuchel: Galatasaray büyük bir takım

Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

"BÜYÜK GÜVENİMİZ VAR"

Galatasaray'ın zorlu bir rakip olduğunu kaydeden Tuchel, "Şampiyonlar Ligi'nde rahat bir konumdayız. Zor bir gruptu. İstanbul'da ve Brugge'de zor maçlara çıktık. Şimdi son maçımızdan da alnımızın akıyla çıkmanın arifesindeyiz. Büyük güvenimiz var. Galatasaray gibi büyük bir kulüple karşılaşacağımız için, zor bir maça çıkacağız. Galatasaray'ın konumu, bizim için zor bir maç olduğu gerçeğini değiştirmez" dedi.

"MBAPPE VE NEYMAR BÜYÜK İHTİMALLE OYNAR"

Küçük bir rotasyon yapmayı düşündüğünü söyleyen Alman hoca, "Belki biraz rotasyon yaparız. Mbappe ve Neymar büyük ihtimalle oynar. Bazı oyuncularımızın riske atılmaması için oynamaması söz konusu ama takımı çok değiştirmek istemiyorum. Sonuçta Parc des Princes'te oynarken, taraftarın önüne iyi bir takım çıkarmalıyız" ifadelerini kullandı.