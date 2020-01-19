Thomas Tuchel: Kurzawa sahada olacak

Bir süredir takımdan ayrılacağı konuşlan PSGli Layvin Kurzawa için teknik direktör Thomas Tuchel açıklama yaptı.

Tuchel açıklamasında Kurzawa'nın takımın önemli bir parçası olduğunu ve takımda kalması gerektiğine inandığı isimlerden biri olduğunu söyledi.

"TRANSFER DEDİKODULARINDAN HABERİM YOK"

Tuchel, Kurzawa ile ilgili transfer dedikodularına, "Layvin, Bernat ile birlikte sol bekte oynuyor. Ona ihtiyacımız var ve Lorient maçında da sahada olacak. Transfer dedikodularından haberim yok " ifadelerini kullandı.

Oyuncuyu daha önce Arsenal'in ısrarla istediği ve sözleşmesi sezon sonunda biten 27 yaşındaki ismin takıma katılması için çalışmaların yapıldığı kaydedilmişti.

2015 yılında Monaco'dan PSG'ye katılan 27 yaşındaki sol bek oyuncusu Kurzawa bu sezon 11 lig maçında görev almış ve bu maçların 6'sında ilk 11 oynamıştı.