Thomas Tuchel: Maçı kazanmayı hak etmedik

Paris Saint-Germain'in teknik direktörü Thomas Tuchel, Dijon'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

"ÇOK PASİF OYNADIK"

İlk yarıda kötü oynadıklarını vurgulayan Tuchel, "Futbolda her şey mümkün. Ligin sonuncusunun, lideri yenmesi ilk kez olmuyor ve son olmayacak. Oyunu ilk yarıda kaybettik. Çok, çok, çok pasif oynadık ve maçı kontrol edemedik" dedi.

Tuchel sözlerini, "Sahada gereken mücadeleyi göstermedik ve maçı kazanmayı hak etmedik. Oyuncularım görevlerini yaptı ancak temposuz oynadılar. Dijon da bundan faydalandı" ifadeleriyle tamamladı.

PSG'nin kaptanı Marquinhos ise "Kalitemizi gösteremedik. Club Brugge maçını kazanıp güçlü bir şekilde geri dönmeliyiz" şeklinde konuştu.