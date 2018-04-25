Thomas Tuchel Ömer Toprak'ı PSG'ye alacak

Fransız basınında yer alan habere göre; Paris Saint Germain'in yeni teknik direktörü olması beklenen Tuchel, transferde önceliği 3 bölgeye verdi.

ÖMER TOPRAK'I LİSTESİNE ALDI

Fransız basınından Le Parisien'in haberine göre PSG, sezon sonu için Alman teknik direktör Thomas Tuchel ile anlaştı. Paris Saint Germain yönetimine transfer listesi teslim eden Tuchel'in bu isimler arasında Ömer Toprak'ı da aldığı ifade edildi.

44 yaşındaki teknik direktör bu sezon başında Ömer Toprak'ı Bayer Leverkusen'den Dortmund'a transfer etmiş ve kısa süre çalışma fırsatı bulmuştu.

BU SEZON 34 MAÇ OYNADI

Ömer Toprak, bu sezon 34 maçta 1 asist kaydetti. 2593 dakika sahada kalarak istikrarlı bir performans sergileyen milli oyuncu, takımın değişmez isimleri arasında yer aldı. 28 yaşındaki stoper oyuncusunun 2021 yılına kadar Dortmund ile sözleşmesi bulunuyor.