Thomas Tuchel: Şampiyonlar Ligi'nde favori değiliz

Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Thomas Tuchel, ilk maçta deplasmanda 2-0 mağlup ettikleri Manchester United ile Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Tuchel, favori görülmelerinin mantıklı olmadığını belirtirken, "PSG'nin Şampiyonlar Ligi'nde harika bir geçmişi yok. Tenis gibi düşünelim, Roland Garros'u daha önce kazanmadıysanız, daha önce yarı finale çıkmadıysanız, favori olamazsınız. Her şeyi adım adım yapmalıyız. Old Trafford'daki performansı sürdürmeliyiz" diye konuştu.