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Thunder'ı Aaron Gordon yıktı

Orlando Magic, konuk ettiği Oklahoma City Thunder'ı yıldız oyuncusu Aaron Gordon ile devirdi.

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Thunder'ı Aaron Gordon yıktı

Aaron Gordon, takımı Orlando Magic'in Oklahoma City Thunder'ı 121-108 yendiği karşılaşmada 40 sayı, 15 ribaunt, 4 top çalmayla oynadı. Bu sonuçla Magic, 9 maç sonra galibiyetle tanıştı.

Thunder'da Russell Westbrook'un 37 sayı, 11 ribaunt, 5 asist, 5 top çalma ve Paul George'un 22 sayı, 5 ribaunt, 5 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.

San Antonio Spurs, ağırladığı Memphis Grizzlies'i, all-star forveti LaMarcus Aldridge'in 41 sayı, 6 ribauntluk performansı sayesinde 104-95 yendi. NBA'e 5 maçla devam edilecek.

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