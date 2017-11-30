Thunder'ı Aaron Gordon yıktı

Aaron Gordon, takımı Orlando Magic'in Oklahoma City Thunder'ı 121-108 yendiği karşılaşmada 40 sayı, 15 ribaunt, 4 top çalmayla oynadı. Bu sonuçla Magic, 9 maç sonra galibiyetle tanıştı.
Thunder'da Russell Westbrook'un 37 sayı, 11 ribaunt, 5 asist, 5 top çalma ve Paul George'un 22 sayı, 5 ribaunt, 5 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.
San Antonio Spurs, ağırladığı Memphis Grizzlies'i, all-star forveti LaMarcus Aldridge'in 41 sayı, 6 ribauntluk performansı sayesinde 104-95 yendi. NBA'e 5 maçla devam edilecek.