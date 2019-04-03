THY Avrupa Ligi'nde son hafta heyecanı

Basketbolda Avrupa'nın kulüpler bazındaki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun son hafta maçlarıyla play-off'a kalan son ekipler belli olacak.
Ligde 30. hafta maçları, yarın ve 5 Nisan Cuma günü oynanacak. Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova, Real Madrid, Anadolu Efes ve Barcelona Lassa'nın garantilediği play-off'un son 3 bileti için ise 6 takım kıyasıya bir mücadeleye girecek.
FENERBAHÇE RAKİBİNİ BEKLİYOR
THY Avrupa Ligi'nde son hafta öncesi Türk takımlarından Anadolu Efes'in rakibi belli olurken, Fenerbahçe Beko, normal sezonu 8. sırada bitirecek ekiple play-off'ta karşılaşacak. Normal sezonu 4. sırada bitirmeyi daha önce garantileyen Anadolu Efes, play-off'ta 5. sırada yer alması kesinleşen İspanya temsilcisi Barcelona Lassa ile eşleşti.
Büyük bir başarı elde ederek normal sezonu lider bitirmeyi garantileyen Fenerbahçe Beko ise play-off'a 8. sıradan girecek ekiple mücadele edecek. Son bilet için 6 aday Play-off'un son 3 bileti için 6 takım mücadele verecek. Baskonia, Panathinaikos, Zalgiris, AX Armani Exchange Olimpia Milan, Maccabi FOX ve Olympiakos, son hafta mücadelelerinde play-off'a kalmaya çalışacak.
Bu takımlar arasında Baskonia ve Panathinaikos kendi kaderini belirleme şansına sahip. Bu iki takım, son hafta maçlarını kazanırsa adını play-off'a yazdıracak. Alınacak sonuçlara göre play-off'a kalacak ekipleri 3'lü, 4'lü, 5'li hatta 6'lı averaj bile belirleyebilir.
THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun 30. ve son hafta maçları şöyle:
Yarın:
20.00 CSKA Moskova (Rusya) - Baskonia (İspanya)
20.30 Anadolu Efes - AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya)
21.00 Panathinaikos (Yunanistan) - Buducnost VOLI (Karadağ)
22.00 Real Madrid (İspanya) - Zalgiris (Litvanya)
5 Nisan Cuma:
20.45 Fenerbahçe Beko - Maccabi FOX (İsrail)
21.00 Bayern Münih (Almanya) - Herbalife Gran Canaria (İspanya)
21.30 Olympiakos (Yunanistan) - Darüşşafaka Tekfen
22.00 Barcelona Lassa (İspanya) - Khimki (Rusya)