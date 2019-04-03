THY Avrupa Ligi'nde son hafta heyecanı

Basketbolda Avrupa'nın kulüpler bazındaki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun son hafta maçlarıyla play-off'a kalan son ekipler belli olacak.

Ligde 30. hafta maçları, yarın ve 5 Nisan Cuma günü oynanacak. Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova, Real Madrid, Anadolu Efes ve Barcelona Lassa'nın garantilediği play-off'un son 3 bileti için ise 6 takım kıyasıya bir mücadeleye girecek.

FENERBAHÇE RAKİBİNİ BEKLİYOR

THY Avrupa Ligi'nde son hafta öncesi Türk takımlarından Anadolu Efes'in rakibi belli olurken, Fenerbahçe Beko, normal sezonu 8. sırada bitirecek ekiple play-off'ta karşılaşacak. Normal sezonu 4. sırada bitirmeyi daha önce garantileyen Anadolu Efes, play-off'ta 5. sırada yer alması kesinleşen İspanya temsilcisi Barcelona Lassa ile eşleşti.

Büyük bir başarı elde ederek normal sezonu lider bitirmeyi garantileyen Fenerbahçe Beko ise play-off'a 8. sıradan girecek ekiple mücadele edecek. Son bilet için 6 aday Play-off'un son 3 bileti için 6 takım mücadele verecek. Baskonia, Panathinaikos, Zalgiris, AX Armani Exchange Olimpia Milan, Maccabi FOX ve Olympiakos, son hafta mücadelelerinde play-off'a kalmaya çalışacak.

Bu takımlar arasında Baskonia ve Panathinaikos kendi kaderini belirleme şansına sahip. Bu iki takım, son hafta maçlarını kazanırsa adını play-off'a yazdıracak. Alınacak sonuçlara göre play-off'a kalacak ekipleri 3'lü, 4'lü, 5'li hatta 6'lı averaj bile belirleyebilir.

THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun 30. ve son hafta maçları şöyle:

Yarın:

20.00 CSKA Moskova (Rusya) - Baskonia (İspanya)

20.30 Anadolu Efes - AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya)

21.00 Panathinaikos (Yunanistan) - Buducnost VOLI (Karadağ)

22.00 Real Madrid (İspanya) - Zalgiris (Litvanya)

5 Nisan Cuma:

20.45 Fenerbahçe Beko - Maccabi FOX (İsrail)

21.00 Bayern Münih (Almanya) - Herbalife Gran Canaria (İspanya)

21.30 Olympiakos (Yunanistan) - Darüşşafaka Tekfen

22.00 Barcelona Lassa (İspanya) - Khimki (Rusya)