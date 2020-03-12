FIBA ve Euroleague'den koronavirüs kararı

Koronavirüs salgınından dolayı futbolda alınan iptal kararlarının ardından, NBA de organizasyonu askıya aldı.

NBA'den sonra gözler FIBA ve Euroleague'e çevrildi...

TÜM BASKETBOL ORGANİZASYONLARI DURDURULDU

Yoğun fiksür ve dolayısıyla seyehat sıklığından dolayı koronavirüs için "potansiyel tehlike" olan EuroLeague takımlarının "ligi durdurma" taleplerini değerlendirmeye aldığını açıklayan EuroLeague yönetimi, nihai kararını bugün içerisinde açıkladı.

EuroLeague yönetimi, organizasyondan yapılan açıklamada, koronavirüs nedeniyle tüm maçları durdurma kararı aldı.

NBA ve Euroleague'in ardından FIBA da (Uluslararası Basketbol Federasyonu), kendi çatısı altındaki tüm maçları yarından itibaren durdurma kararı aldığını duyurdu.

Öte yandan Anadolu Efes de bu akşamki Valencia maçı öncesi kampı iptal ederek, oyuncuları evlerine yollamıştı.