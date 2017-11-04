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THY EuroLeague'de Haftanın MVP'si Nando De Colo

EuroLeague'de CSKA Moskova'nın Fransız yıldızı Nando De Colo, beşinci haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

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THY EuroLeague'de Haftanın MVP'si Nando De Colo

CSKA Moskova'nın Fransız basketbolcusu, Zalgiris karşısındaki performansıyla EuroLeague'de beşinci haftanın en değerli oyuncusu oldu.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, CSKA Moskova'nın sahasında Zalgiris Kaunas takımını 94-91 yendiği maçta, 37 verimlilik puanı üreten 30 yaşındaki De Colo, beşinci haftada en değerli oyuncu unvanının sahibi oldu.

Karşılaşmayı 25 sayı, 3 ribaunt, 10 asistle tamamlayan De Colo, iki sayılık atışlarda 7'de 6, üç sayılık atışlarda 7'de 3, serbest atışlarda ise 4'de 4 isabetle oynadı. Kariyerinde 11. kez bu ödüle layık görülen Fransız basketbolcu, 10 kez en değerli oyuncu seçilen Mirsad Türkcan'ı geride bıraktı.

De Colo'nun takım arkadaşı Will Clyburn, 26 sayı, 4 ribaunt, 4 asistlik performansıyla 34 verimlilik puanı üretti ve ikinci sırayı aldı. Aynı maçta 20 sayı, 7 asistle oynayan ve 28 verimlilik puanına ulaşan Zalgiris Kaunaslı Vasilije Micic bu iki basketbolcuyu takip etti.

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