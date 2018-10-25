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THY Euroleague'de Türk derbisi Anadolu Efes'in

THY Euroleague'de Türk derbisinde Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi 89-83 mağlup ederek kazanan taraf oldu.

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THY Euroleague'de Türk derbisi Anadolu Efes'in

THY Euroleague'de Türk derbisinde Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi 89-83 mağlup ederek kazanan taraf oldu.

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