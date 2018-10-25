THY Euroleague'de Türk derbisi Anadolu Efes'in

Uğur Meleke: Fenerbahçe sıradan bir takım gibi

Messi'nin Alaves'e attığı frikik golüne özenen Suarez'in denemesi başarısız oldu. Maçı tribünden takip eden Messi ise yaşanan bu pozisyon sonrası tebessüm etti.

PSG'nin yıldızları Neymar'la Cavani bir kez daha topa vurmak için kavga ettiler.

Neymar'la Cavani yine kavga etti

G.Saray, Schalke maçında göğsüne top gelen Nagatomo'ya akciğer sönmesi teşhisi konduğunu açıkladı. Yapılan müdahalenin ardından Japon futbolcunun durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Ramos hayranı bir futbolsever, tecrübeli futbolcunun yüzünü kafasına tıraş ettirmek istedi ancak berber bunu başaramadı.

Geçen sezon UEFA'nın kulüp organizasyonlarında Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş, Başakşehir ve Konyaspor toplam 68 milyon 326 bin 957 euro gelir elde etti.

Trabzon'da birçok derneğin de katılımıyla düzenlenen yemek organizasyonunda bordo-mavili takımın futbolcuları davetlilere yemek servisi yaptılar.

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Belçika'nın Anderlecht takımıyla 2-2 berabere kaldı. Galibiyete daha yakın olan sarı-lacivertliler, 2-0 geriye düşse de büyük hırsla geri dönüşe imza attı.

Beşiktaş'ın Genk'i ağırladığı UEFA Avrupa Ligi maçında kötü gidişat ilk kez tribünlere yansıdı. Taraftar Şenol Güneş ve öğrencileri aleyhine tezehüratlar yaptı.

1 Fatih Terim'den fark yiyebilirdik itirafı Fatih Terim, öğrencilerinin Schalke 04 karşısındaki futbolunu beğenmedi. Galatasaray'ın hocası, yenilmedikleri için şanslı olduklarını itiraf etti.

2 Nagatomo'ya 'akciğer sönmesi' teşhisi kondu G.Saray, Schalke maçında göğsüne top gelen Nagatomo'ya akciğer sönmesi teşhisi konduğunu açıkladı. Yapılan müdahalenin ardından Japon futbolcunun durumunun iyi olduğu ifade edildi.

3 Galatasaray'ın grubunda son durum Şampiyonlar Ligi D grubunda Rusya'da kazanan Porto puanını 7 yaparken, 0-0 sona eren maçın ardından Schalke 5, G.Saray ise 4 puana yükseldi.

4 Neymar'la Cavani yine kavga etti PSG'nin yıldızları Neymar'la Cavani bir kez daha topa vurmak için kavga ettiler.

5 Suarez'in frikik denemesi Messi'yi güldürdü Messi'nin Alaves'e attığı frikik golüne özenen Suarez'in denemesi başarısız oldu. Maçı tribünden takip eden Messi ise yaşanan bu pozisyon sonrası tebessüm etti.

6 Alman basını: Hakem penaltımızı çaldı Galatasaray'ın Schalke ile 0-0 berabere kalması Alman basınında da yankılandı. Almanlar, verilmeyen penaltıları olduğunu belirterek Fransız hakemi suçladı.

7 Fenerbahçe Belçika'dan 1 puanla ayrıldı Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Belçika'nın Anderlecht takımıyla 2-2 berabere kaldı. Galibiyete daha yakın olan sarı-lacivertliler, 2-0 geriye düşse de büyük hırsla geri dönüşe imza attı.

8 Ozan Kabak ilk Devler Ligi maçında parladı Galatasaray'ın Schalke ile 0-0 berabere kaldığı maçta Muslera'yla birlikte maçın en iyisi olan Ozan Kabak, gösterdiği performansla tam not aldı.

9 Atletico Madrid Almanya'da 4 gol yedi Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund'a konuk olan Atletico Madrid, yıllar sonra ilk kez 4 gol yedi.