THY Euroleague'de Türk derbisi Anadolu Efes'in

3Fenerbahçe Belçika'dan 1 puanla ayrıldı
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Belçika'nın Anderlecht takımıyla 2-2 berabere kaldı. Galibiyete daha yakın olan sarı-lacivertliler, 2-0 geriye düşse de büyük hırsla geri dönüşe imza attı.
4Trabzonspor'dan örnek davranış
Trabzon'da birçok derneğin de katılımıyla düzenlenen yemek organizasyonunda bordo-mavili takımın futbolcuları davetlilere yemek servisi yaptılar.
7Ozan'ı Comolli bırakmadı
Eintracht Frankfurt ile prensipte anlaşan Ozan Tufan, Comolli'nin istediği yüksek bonservis bedeli yüzünden Alman ekibine transfer olamadı.
8Nagatomo'ya 'akciğer sönmesi' teşhisi kondu
G.Saray, Schalke maçında göğsüne top gelen Nagatomo'ya akciğer sönmesi teşhisi konduğunu açıkladı. Yapılan müdahalenin ardından Japon futbolcunun durumunun iyi olduğu ifade edildi.
2Nagatomo'ya 'akciğer sönmesi' teşhisi kondu
G.Saray, Schalke maçında göğsüne top gelen Nagatomo'ya akciğer sönmesi teşhisi konduğunu açıkladı. Yapılan müdahalenin ardından Japon futbolcunun durumunun iyi olduğu ifade edildi.
3Galatasaray'ın grubunda son durum
Şampiyonlar Ligi D grubunda Rusya'da kazanan Porto puanını 7 yaparken, 0-0 sona eren maçın ardından Schalke 5, G.Saray ise 4 puana yükseldi.
6Alman basını: Hakem penaltımızı çaldı
Galatasaray'ın Schalke ile 0-0 berabere kalması Alman basınında da yankılandı. Almanlar, verilmeyen penaltıları olduğunu belirterek Fransız hakemi suçladı.
7Fenerbahçe Belçika'dan 1 puanla ayrıldı
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Belçika'nın Anderlecht takımıyla 2-2 berabere kaldı. Galibiyete daha yakın olan sarı-lacivertliler, 2-0 geriye düşse de büyük hırsla geri dönüşe imza attı.