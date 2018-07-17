Tim Cahill milli formaya veda etti

Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda ikinci olan Hırvatistan Milli Futbol Takımı, başkent Zagreb'de büyük bir coşkuyla karşılandı.

Transfer politikasını UEFA'nın kurallarına göre belirleyen Galatasaray, şimdi de yabancı sınırına takıldı. 13 yabancısı bulunan sarı-kırmızılıların oyuncu göndermesi gerekiyor.

Galatasaray'ın savunma oyuncusu Serdar Aziz, Inter'e veya bir başka kulübe transfer olmayacağını ifade etti.

Serdar Aziz: Inter'de oynamak gibi bir amacım yok

Beşiktaş'ın İspanyol antrenörü Guti, Şenol Güneş'le daha kolay iletişim kurabilmek için Türkçe dersleri almaya başlayacağını söyledi.

Premier Lig'de transfer döneminin en hareketli takımı olan West Ham United, Beşiktaşlı Vida için 18 milyon euroluk teklif yaptı.

Vida için West Ham'dan teklif var

1 Cocu: Eski sistemi tamamen değiştiriyoruz Fenerbahçe Teknik Direktör Cocu, Aykut Kocaman'ın uyguladığı antrenman sistemlerini tamamen değiştirerek sarı-lacivertli takıma PSV'deki çalışma stilini getirdi.

2 Galatasaray'ın deplasman forması beğenilmedi Galatasaray'ın 2018-2019 sezonunda giyeceği deplasman forması tanıtıldı.

3 Galatasaray'ın sorunu yabancı sınırı Transfer politikasını UEFA'nın kurallarına göre belirleyen Galatasaray, şimdi de yabancı sınırına takıldı. 13 yabancısı bulunan sarı-kırmızılıların oyuncu göndermesi gerekiyor.

4 Serdar Aziz: Inter'de oynamak gibi bir amacım yok Galatasaray'ın savunma oyuncusu Serdar Aziz, Inter'e veya bir başka kulübe transfer olmayacağını ifade etti.

5 Mitrovic Club Brugge'e transfer oldu Beşiktaş, Hırvat stoper Mitrovic'i 4 milyon euroya Belçika'nın Club Brugge ekibine sattı.

6 Hırvatistan'da dünya ikinciliği coşkusu Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda ikinci olan Hırvatistan Milli Futbol Takımı, başkent Zagreb'de büyük bir coşkuyla karşılandı.

7 Vida için West Ham'dan teklif var Premier Lig'de transfer döneminin en hareketli takımı olan West Ham United, Beşiktaşlı Vida için 18 milyon euroluk teklif yaptı.

8 Milli atlet Ahmet Arslan'dan 10 yılda onlarca madalya Elde ettiği başarılar dolayısıyla "dağların aslanı" olarak anılan milli atlet Ahmet Arslan, son 10 yılda dünyanın çeşitli yerlerinde düzenlenen müsabakalarda 60'a yakın madalya kazandı.

9 Guti: Türkçe dersleri alacağım Beşiktaş'ın İspanyol antrenörü Guti, Şenol Güneş'le daha kolay iletişim kurabilmek için Türkçe dersleri almaya başlayacağını söyledi.