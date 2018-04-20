Tite'nin yardımcıları Talisca için geliyor

Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu Anderson Talisca, Brezilya Milli Takımı’nın takibinde olmaya devam ediyor.

Sambacıların son aday kadrosunda yer alan Talisca, bir kez daha Tite ve teknik heyetin çalışmalarında bulunuyor.

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇINI İZLEYECEK

Brezilya Futbol Federasyonu’nun resmi sitesinde teknik direktör Tite’nin nisan ayı programı duyuruldu. Buna göre, Talisca’nın da forma giymesi muhtemel, 29 Nisan’daki Galatasaray-Beşiktaş maçında Tite’nin yardımcıları hazır bulunacak.

Tite’nin Avrupa ve Güney Amerika’da yardımcılarını göndereceği maçlar listesinde Türkiye’den sadece Beşiktaş-Galatasaray derbisinin olması dikkat çekiyor.

GİULİANO'YU İZLEMEYECEK

Giuliano’nun Fenerbahçe formasıyla çıkacağı herhangi bir maç içinse bir hamle bulunmuyor. Tite, son aday kadroda da Giuliano’ya yer vermemişti. Talisca’yı bir kez daha izleyecek Brezilyalı yetkililer, Giuliano’yu ise izlemeyecek.