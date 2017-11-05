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TOFAŞ 5'te 5 yaptı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında TOFAŞ, konuk ettiği İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 89-85 yendi.

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TOFAŞ, bu sonuçla 5. maçından da galibiyetle ayrılarak namağlup liderliğini sürdürdü. Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Klobucar ve Uğur Dokuyan ile sayılar bulan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 4. dakikada 8-4 üstünlük yakaladı. Henry ve Crocker'in basketleriyle 6. dakikada eşitliği sağlayan (10-10) TOFAŞ, yine Crocker'in boyalı alanın dışından bulduğu 3 sayılık isabetle 7. dakikada 13-10 öne geçti.

Bursa temsilcisi, Yiğit Arslan ve Henry ile 9. dakikada farkı 6 sayıya çıkarsa da Mert Çevik, Klobucar ve Buckner ile aynı dakika içerisinde 7 sayı üreten konuk ekip, 21-20 çeyreği üstün tamamladı.  İkinci periyodun başında Owens'in basketiyle öne geçen (22-21) TOFAŞ'a, Klobucar ve Mert Çevik'le bulduğu sayılarla 8-0 seri yakalayarak cevap veren İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 12. dakikayı 29-22 önde geçti.

TOFAŞ KAYIPSIZ

Farkı azaltmak için savunmada sertliği arttırıp rakibini top kayıplarına zorlayan TOFAŞ, Barış Ermiş ve Morgan ile hızlı hücumlarda etkili olunca 14. dakikada 32-31 üstünlüğü sağladı. Kalan dakikalarda etkili oyunu sürdüren Bursa temsilcisi, soyunma odasına 43-38 önde gitti.

Müsabakanın ikinci yarısına Henry ve Mejia'nın birebir hücumlardan bulduğu sayılarla iyi başlayan TOFAŞ'a, İlkan Karaman, Klobucar ve Thompson ile karşılık veren İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 14-0'lık seri yakalayarak, 54-47 öne geçti. Barış Ermiş ve Morgan'ın set oyunlarıyla farkın açılmasına izin vermeyen mavi-beyazlılar, 18. dakikada skoru lehine çevirdi: 55-54.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 19. dakikada Thompson ile tekrar öne geçse de (58-59) Mejia ve Morgan ile hücumları boş geçmeyen TOFAŞ, final periyoduna 63-59 üstün gitti. Son periyoda hızlı başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 31. dakikada Thompson ile bulduğu 3 sayılık isabetle 65-65 eşitliği yakaladı. İki takım birbirine sert savunmalar uygulayarak üstünlük kurma mücadelesiyle geçen periyotta Crocker ve Barış Ermiş ile sayılar üreten TOFAŞ, 37. dakikada farkı 6'ya çıkardı: 81-75.

Kalan dakikalarda skor üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip, karşılaşmadan da 89-85 galip ayrıldı. TOFAŞ'ta 20 sayı üreten Crocker, galibiyette önemli rol oynarken, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da Buckner 20 sayıyla oynadı.

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