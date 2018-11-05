TOFAŞ, Darüşşafaka'yı yendi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında TOFAŞ, deplasmanda Darüşşafaka Tekfen'i 82-78 yendi.
Bu sonuçla, konuk ekip 4. galibiyetini alırken, ev sahibi takım ise dördüncü lig maçında 3. kez sahadan yenik ayrıldı.
Darüşşafaka Tekfen: 78 - TOFAŞ: 82
Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk
Hakemler: Erşan Kartal, Özlem Yalman, Kaan Büyükçil
Darüşşafaka Tekfen: Doğuş Özdemiroğlu 3, Kidd 11, Peiners 8, Evans 10, Oğuz Savaş 6, Berk Demir 4, Diebler 14, Kartal Özmızrak 3, Eric 19, Muhammed Baygül
TOFAŞ: Garrett 23, Mejia 16, Weems 15, Kadji 4, Withey 8, Berkan Durmaz, Muhaymin Mustafa 6, Muhsin Yaşar 2, Yiğit Arslan 8 1.
Periyot: 16-24 Devre: 38-38 3. Periyot: 55-63