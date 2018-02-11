TOFAŞ, deplasmanda Beşiktaş'ı devirdi

Bu sonuçla, konuk ekip 15. galibiyetini alırken, siyah-beyazlılar ise 5. kez mağlup oldu. Karşılaşmaya savunmada etkili başlayan iki takımın mücadelesinde 3. dakika 0-0 eşitlikle geçildi.

Owens, Morgan ve Crocker'la sayılar bulan TOFAŞ, 6. dakikayı 7-2 önde bitirdi. Boyalı alanda sert savunmayla karşılaşan Beşiktaş Sompo Japan, dış atışlarda Kenan Sipahi ve Diebler'le isabet bulsa da konuk ekip ilk periyodu 11-10 önde tamamladı. Maçın 2. çeyreğine Sertaç Şanlı, Adams ve Erkan Veyseloğlu'nun basketleriyle başlayan siyah-beyazlılar, 14. dakikada skoru lehine çevirdi: 17-13.

NEFES KESEN MAÇI TOFAŞ KAZANDI

Beşiktaş Sompo Japan, hücumda üst üste top kayıpları yapan TOFAŞ karşısında 15. dakikada farkı 11 sayıya (24- 13) çıkardı. Konuk ekip, Mejia ve Henry'nin 3 sayılık basketleriyle periyodun bitimine 2,5 dakika kala farkı 3 sayıya (29-26) indirdi. Hücumda yeniden ritim yakalayan siyah-beyazlılar, soyunma odasına 37-33 önde gitti.

İkinci yarıya Kadji ve Henry'nin sayılarıyla başlayan TOFAŞ, 22. dakikada eşitliği sağladı: 37-37. Savunmada Sertaç Şanlı ile etkili olan Beşiktaş Sompo Japan, 28. dakikaya 45-39 önde girdi. Konuk ekip, 3. çeyreğin bitimine 12 saniye kala Henry'nin sayılarıyla 48- 46 öne geçti ve son periyoda bu skorla üstün girdi.

Oldukça gergin başlayan 4. periyodun başında Sertaç Şanlı ile basket bulan siyah-beyazlı ekip, 33. dakikada beraberliği yakaladı: 50-50. Konuk ekip, Morgan ve Crocker'ın sayılarıyla 37. dakikaya 58-54 önde girdi. Taraftarının da desteğini arkasına alan Beşiktaş Sompo Japan, Weems ve Adams'la bulduğu basketlerle maçın bitimine 21 saniye kala 59-58 öne geçti. Büyük çekişmeye sahne olan maçta TOFAŞ, Kadji'nin 2 saniye kala attığı basketle 60-59 öne geçti.

Son hücumu kullanan Beşiktaş Sompo Japan'da, Weems'in uzak mesafeden atışında top çemberden döndü ve konuk ekip karşılaşmadan 60-59 galip ayrıldı. Beşiktaş Sompo Japan'ın yeni transferi Haitili oyuncu Cady Lalanne, siyah-beyazlı formayla ilk maçına çıktı. Karşılaşmada 5 dakika 32 saniye süre alan Lalanne, 2 top çalma 1 ribauntla oynadı. Karşılaşma öncesinde dün Afrin'de şehit düşen askerler ve vefat eden basketbol hakemi Nezihi Soydan için saygı duruşunda bulunuldu. Beşiktaş Futbol Takımı'nın Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson da maçı tribünden takip etti.