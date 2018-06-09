TOFAŞ evindeki ilk maçı kazandı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi final serisi 3. maçında TOFAŞ, Fenerbahçe Doğuş'u nefes kesen bir maç sonrası 91-88 mağlup etti ve seride durumu 2-1'e getirdi.

2

Andres İniesta: Zirvede bıraktım

Barcelona ile yollarını ayıran Andres Iniesta "Zirvede bıraktığımı düşünüyorum, böyle hatırlanmak benim için en iyisi olacak" dedi.