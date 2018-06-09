Ensonhaber.com'a dön

TOFAŞ evindeki ilk maçı kazandı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi final serisi 3. maçında TOFAŞ, Fenerbahçe Doğuş'u nefes kesen bir maç sonrası 91-88 mağlup etti ve seride durumu 2-1'e getirdi.

TOFAŞ evindeki ilk maçı kazandı
Yorum Yap

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde final serisinin üçüncü maçı büyük mücadeleye sahne oldu. TOFAŞ, Bursa’da Fenerbahçe Doğuş'u son saniyelerde bulduğu basketlerle 91-88 yenerek serideki ilk galibiyetini aldı.

TOFAŞ'ta Tony Crocker'ın 11 sayı bulduğu ilk çeyrek 26-26 eşitlikle tamamlandı. Fenerbahçe Doğuş'un farkı 7 sayıya kadar çıkardığı ikinci periyodu, savunma sertliğini artıran TOFAŞ 52-49 önde bitirdi.

TOFAŞ DEVEREYE ÖNDE GİRDİ

TOFAŞ'ta Tony Crocker'ın 11 sayı bulduğu ilk çeyrek 26-26 eşitlikle tamamlandı. Fenerbahçe Doğuş'un farkı 7 sayıya kadar çıkardığı ikinci periyodu, savunma sertliğini artıran TOFAŞ 52-49 önde bitirdi.

İLK GALİBİYETİNİ KAZANDI

Fenerbahçe Doğuş’un 2 sayı farkla önde girdiği bölümde, Henry serbest atıştan bulduğu sayılarla skoru eşitledi. Bitime 4 saniye kala Mejia 3 sayılık basketle takımını öne geçirdi ve TOFAŞ maçı 91- 88 kazanarak final serisindeki ilk galibiyetini aldı.

Seride fenerbahçe doğuş'un 2-1 üstünlüğü bulunuyor. Dördüncü maç pazartesi günü, yine Bursa'da oynanacak.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM