TOFAŞ evindeki ilk maçı kazandı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde final serisinin üçüncü maçı büyük mücadeleye sahne oldu. TOFAŞ, Bursa’da Fenerbahçe Doğuş'u son saniyelerde bulduğu basketlerle 91-88 yenerek serideki ilk galibiyetini aldı.
TOFAŞ'ta Tony Crocker'ın 11 sayı bulduğu ilk çeyrek 26-26 eşitlikle tamamlandı. Fenerbahçe Doğuş'un farkı 7 sayıya kadar çıkardığı ikinci periyodu, savunma sertliğini artıran TOFAŞ 52-49 önde bitirdi.
TOFAŞ DEVEREYE ÖNDE GİRDİ
TOFAŞ'ta Tony Crocker'ın 11 sayı bulduğu ilk çeyrek 26-26 eşitlikle tamamlandı. Fenerbahçe Doğuş'un farkı 7 sayıya kadar çıkardığı ikinci periyodu, savunma sertliğini artıran TOFAŞ 52-49 önde bitirdi.
İLK GALİBİYETİNİ KAZANDI
Fenerbahçe Doğuş’un 2 sayı farkla önde girdiği bölümde, Henry serbest atıştan bulduğu sayılarla skoru eşitledi. Bitime 4 saniye kala Mejia 3 sayılık basketle takımını öne geçirdi ve TOFAŞ maçı 91- 88 kazanarak final serisindeki ilk galibiyetini aldı.
Seride fenerbahçe doğuş'un 2-1 üstünlüğü bulunuyor. Dördüncü maç pazartesi günü, yine Bursa'da oynanacak.