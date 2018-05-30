TOFAŞ, finale 1 adım uzaklıkta

Üç galibiyete ulaşacak takımın adını finale yazdıracağı eşleşmede üçüncü karşılaşma, 31 Mayıs Perşembe günü Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

TOFAŞ, SERİYİ 2-0'A GETİRDİ

Maçta Henry'nin bireysel performansıyla skor üreten TOFAŞ, 5. dakikayı 15-11 üstün geçti. Motum ve Douglas'ın dış atışlarıyla 7. dakikada skoru eşitleyen Anadolu Efes, Birkan Batuk'un da başarılı turnikeleriyle çeyreği 25-23 önde kapattı. İkinci periyoda Motum'un serbest atışlardan bulduğu sayılarla başlayan (23-27) lacivert-beyazlılara Kadji'nin üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketlerle karşılık veren TOFAŞ, 10-0'lık seri yakaladı ve öne geçerek 13. dakikada skoru 33- 27'ye getirdi.

Henry ve Morgan'ı set hücumlarında iyi kullanan Bursa temsilcisi, soyunma odasına 48-43 üstün gitti. Üçüncü çeyreğe de iyi başlayan TOFAŞ, ilk yarıda üç sayılık atışlarda yakaladığı yüksek yüzdeyi Yiğit Arslan ve Morgan'la sürdürerek 23. dakikayı 56-51 önde geçti. Doğuş Balbay ve Motum ile rakibinin arayı açmasına izin vermeyen Anadolu Efes, 25. dakikada farkı 1'e (56-55) indirse de Morgan ile üst üste serbest atışlardan sayılar bulan mavi-yeşilli ekip, final periyoduna 66-58 önde girdi.

Son çeyreğin ilk hücumunda Mejia'nın 3 sayılık basketiyle TOFAŞ, farkı çift hanelere (69-58) çıkardı. Savunmasını sertleştiren ve TOFAŞ'ı top kayıplarına zorlayan Anadolu Efes, son dakikaya girilirken farkı 4'e (84-80) indirdi. Henry'nin bitime 26 saniye kala attığı üçlükle rakibini oyundan düşüren TOFAŞ, maçtan 89-82 galip ayrıldı. TOFAŞ'ta Henry, kaydettiği 22 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Anadolu Efes'te de Birkan Batuk 22 sayı attı.