Tofaş İTÜ'ye 43 sayı fark attı

Basketbol Süper Ligi ikinci hafta maçında TOFAŞ, Sigortam.net İTÜ Basket'i 123-80 yendi.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Williams ve Phillip ile etkili olan TOFAŞ, 5. dakikada 11-6 skor üstünlüğü yakaladı. Coleby'in basketiyle farkı 3'e indiren (11-8) Sigortam.net İTÜ Basket'e, Lojeski ve Williams ikilisiyle karşılık veren Bursa temsilcisi, 9-0'lık seriyle farkı çift hanelere çıkardı: 20-8. Kalan dakikalarda iyi oyunu sürdüren mavi-yeşilliler, ilk çeyreği 31-16 önde bitirdi.

İkinci periyota da iyi başlayan TOFAŞ, dış hücumlardan Barış Ermiş ve Dj White ile sayılar bularak 13. dakikada farkı 17'ye çıkardı: 37-20. Boyalı alanda Muhsin Yaşar ve Williams'ın sertliğini hem hücumda hem de savunmada iyi değerlendiren Bursa temsilcisi, 17. dakikada da 8-0'lık seri buldu ve fark 21'e (45-24) kadar yükseldi. Farkın iyice arttığı çeyrekte rakibinin direncini baskılı oyunla kıran TOFAŞ, soyunma odasına 62-31'lik skorla gitti.

Üçüncü periyota genç oyuncusu Muhaymin Mustafa'nın sayılarıyla başlayan TOFAŞ, 8-0'la serilerine bir yenisini daha ekleyerek 21. dakikayı 65-31'lik skorla geçti. Oyun geneline yaydığı sertliğe bu çeyrekte de devam eden mavi-yeşilliler, final periyoduna 97-58'lik üstünlükle girdi.

Son çeyrekte farkın açılmasıyla daha genç bir ilk beş ile maça devam TOFAŞ, sahadan 123-80 galip ayrıldı.