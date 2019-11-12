TOFAŞ, lider Partizan'ı ağırlayacak

TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası B Grubu 7. hafta maçında çarşamba günü Partizan'ı konuk edecek.
TOFAŞ Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Almanya'dan Robert Lottermoser, Litvanya'dan Gytis Vilius ve Yunanistan'dan Vasiliki Tsaroucha hakem üçlüsü yönetecek.
ALINACAK GALİBİYET SON 16 İÇİN TOFAŞ'A AVANTAJ SAĞLAYACAK
Grupta yaptığı 6 maçın 3'ünü kazanan ve 9 puanla 3. sırada bulunan mavi-yeşilli ekip, Partizan karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak son 16 turu için avantaj elde etmek istiyor.
Grupta tek yenilgi yaşayan Partizan, aldığı 5 galibiyetle lider durumda bulunuyor.
İki takım arasında Belgrad'da oynanan maçta Partizan, salondan 93-80 galip ayrılmıştı.