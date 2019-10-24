TOFAŞ son çeyrekte işi bitirdi

Basketbol ULEB Avrupa Kupası B Grubu dördüncü hafta maçında TOFAŞ, Litvanya temsilcisi Rytas'ı 91-81 yendi.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçın 3. dakikasını 5-3 önde geçen TOFAŞ'a, Holloway'ın etkili oyunuyla karşılık veren Rytas, 6. dakikada 13-9 üstünlük yakaladı. Berkan Durmaz ve Berk Uğurlu'dan bulduğu sayılarla skoru lehine çevirerek kalan dakikaları iyi oynayan TOFAŞ, çeyreği 22-21 üstün kapattı.

İkinci çeyrekte pota altında Muhsin Yaşar ile etkili olmaya çalışan TOFAŞ, Mejia'nın da skor katkısıyla 14. dakikayı 31-27 önde geçti. Karşılık basketlerle devam eden çeyrekte, Williams ve Muhaymin Mustafa ile üstünlük sağlayan Bursa temsilcisi, soyunma odasına 51-47 önde gitti.

Üçüncü çeyreğe Bairstow'un bireysel performansıyla bulduğu sayılarla başlayan Rytas, 23. dakikada skoru lehine (53-56) çevirdi. Başantrenör Orhun Ene'nin aldığı molanın ardından oyunda daha disiplinli bir görüntüyle dönen TOFAŞ, hücumda Muhsin Yaşar, Phillip ve Mejia ile etkili olunca final periyoduna ev sahibi ekibin 67-62'lik üstünlüğüyle gidildi.

SON ÇEYREĞE MUHSİN VE BARIŞ İKİLİSİ DAMGA VURDU

Son çeyreğe çok hızlı başlayan TOFAŞ, rakibini uyguladığı sert savunmalarla top kayıplarına zorladı ve Muhsin Yaşar ile Barış Ermiş ikilisiyle de hücumda etkili olunca 10-0'lık seriyle farkı çift hanelere çıkardı: 77-65.

Bu dakikadan itibaren seyircinin desteğini de arkasına alan TOFAŞ, rakibinin skorda geri gelmesine izin vermeyerek karşılaşmadan 91-81 galip ayrıldı.

TOFAŞ: Muhaymin Mustafa 11, Berkan Durmaz 9, Phillip 11, Lojeski 9, Williams 16, Berk Uğurlu 6, Barış Ermiş 10, Mejia 5, Bora Satır, Muhsin Yaşar 14

Rytas: Holloway 20, Cruz 17, Echodas 2, Bairstow 11, Butkevicius 9, Sirvydis 7, Bickauskis 3, Girdziunas 2, Bendzius 8, Blazevic 2, Kairys