Tofaş uzatmada güldü

Büyük çekişmeye sahne olan maçta Tofaş, evinde Gaziantep Basketbol'u uzatma devresi sonucu mağlup etmeyi başardı.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta 5. dakika 11-11 geçildi. Taraftarının da desteğini arkasına alan Bursa ekibi, Mejia ve Crocker ile hızlı hücumlardan skor buldu ve ilk periyodu 31-24 önde bitirdi. İkinci periyoda iyi başlayan Gaziantep Basketbol, Miller ve Murphy ile ürettiği sayılarla 12. dakikada skoru lehine çevirdi: 31-32. Owens ve Barış Ermiş'in basketleriyle üstünlüğü tekrar ele geçiren TOFAŞ, 15. dakikada farkı tekrar çift hanelere (44-34) çıkardı. Bursa ekibi, soyunma odasına da 56-50 önde gitti.

Maçın ikinci yarısına da hızlı başlayan taraf konuk ekip oldu. Fremanis, Miller ve Carter üçlüsünü hücumlarda iyi kullanan kırmızı-siyahlılar, tekrar skorda üstünlüğü ele geçirdi: 56-57. Karşılıklı basketlerle devam edilen maçta Gaziantep Basketbol son periyoda 77-76 önde girdi.

Son periyot büyük çekişmeye sahne olurken, taraflar birbirlerine üstünlük sağlamayı başaramadı ve normal süresi 95-95 biten müsabakada uzatmaya gidildi. Uzatma bölümünde Henry ve Morgan ile etkili olan TOFAŞ, karşılaşmadan 109-107 galip ayrıldı. TOFAŞ bu sonuçla ligde 18. galibiyetini elde ederken, Gaziantep Basketbol 17. kez mağlup oldu.