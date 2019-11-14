Tokat Belediye CEV Challenge'da set vermedi

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, gündemlerinde seçim olmamamasına rağmen, mahkemeden çıkacak karara da saygı göstereceklerini belirtti.

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GS TV reklam arasında YouTube yayınını açık unuttu

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in katıldığı programda, reklam arasına gidildiği sırada YouTube kanalında yayını devam ederken, Cengiz ve yayın ekibi arasındaki konuşmalar ilginç anlara neden oldu.