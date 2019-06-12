Tokyo 2020 için 3 farklı branşta 10 kota

Türkiye'nin 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota alan sporcu sayısı 10'a ulaştı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun 24 Temmuz-9 Ağustos 2020 tarihlerinde ev sahipliği yapacağı Olimpiyat Oyunları'na katılma mücadelesi sürüyor.

Şu ana kadar atletizm (7), yelken (2) ve yüzme (1) branşlarında 10 milli sporcu, kota alma başarısı gösterdi.

Türkiye'nin Tokyo 2020'ye ilk kotası milli yelkenci Alican Kaynar'dan gelmişti. Kaynar, Danimarka'nın Aarhus kentinde düzenlenen 2018 Olimpik Sınıflar Dünya Şampiyonası'nda finn sınıfında ilk 8'e girerek olimpiyata katılım hakkı kazanmıştı.

Son olimpiyat kotası ise Elmas Lig'in Roma etabında kadınlar cirit atmada yarışan milli atlet Eda Tuğsuz'dan geldi. Tuğsuz, yarışmada elde ettiği 64,51 metrelik derecesiyle ikinci olup olimpiyat biletini kapmıştı.