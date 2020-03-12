Tokyo 2020 meşalesi yakıldı

Yeni Malatyaspor Başkanı ve taraftarlar kavga etti

1 Mustafa Cengiz'den koronavirüs uyarısı Galatasaray Kulübü ile GSYİAD arasında iş birliği anlaşması imzalandı. İmza töreninde bir ara öksüren Cengiz, "Öksürdüm ama kaçmayın" dedi.

2 Fenerbahçe'ye Altay Bayındır'dan kötü haber Fenerbahçe'nin 21 yaşındaki genç file bekçisi Altay Bayındır'ın, 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

3 Adebayor'dan insanlık dışı faul Club Olimpia forması giyen Emmanuel Adebayor, Defensa Justicia maçında rakibine yaptığı faulle gündem oldu.

4 FIBA ve Euroleague'den koronavirüs kararı FIBA, 13 Mart itibarıyla tüm basketbol organizasyonlarını durdurduğunu açıkladı. EuroLeague de ikinci bir karara kadar, tüm maçların ertelendiğini duyurdu.

5 Daragh'ın mektubundan beri Liverpool'un yüzü gülmüyor Manchester United taraftarı 10 yaşındaki Daragh Curley'in, Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp'a yazdığı mektubun ardından kırmızılılar çıktıkları 4 maçın, 3'ünden mağlup ayrıldılar.

6 Ronaldo, Juventus'a İtalya'ya dönemeyeceğini iletti Dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo, koronavirüs nedeniyle İtalya'ya dönemeyeceğini iletti. Portekizli oyuncunun karantinaya alındığı da öğrenildi.

7 Derbide gözler Muslera ve Karius'ta Pazar günü oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisinde kaleleri koruması beklenen Fernando Muslera 24 maçta 19, Loris Karius ise 24 karşılaşmada 29 gol yedi.

8 Sporda koronavirüs etkisi sürüyor Tüm dünyaya hızla yayılmayı sürdüren koronavirüse karşı kulüpler tüm önlemlerini almış olsalar da salgın, spor dünyasını da etkilemeye devam ediyor.

9 Marcao: Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmüyorum Galatasaray'ın Brezilyalı defans oyuncusu Marcao, Galatasaray'dan ayrılmak gibi bir niyetinin olmadığını söyledi.