Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları ertelendi

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Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Olimpiyatların 1 yıl sonraya ertelenmesi konusunda Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Shinzo Abe, IOC Başkanı Thomas Bach'a pazartesi günü 1 yıllık erteleme teklifini götürdü.

1 YIL SONRA YİNE AYNI TARİHTE BAŞLAYACAK

EURO 2020 benzeri yapılacak bu ertelemeye IOC'den, 1 gün sonra cevap geldi. IOC, Japonya'dan gelen bu teklifi kabul etti.

2020 Tokyo Olimpiyat Olimpiyatları'nın yine 24 Temmuz'da, ancak 2021'de oynanacağı öğrenildi.

IOC ÜYESİ DAHA ÖNCE DUYURMUŞTU

Daha önce bu konuda açıklama yapan IOC Üyesi Dick Pound, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 1 yıl ertelendiğini açıklamıştı. Pound, "IOC sahip olduğu bilgilere dayanarak erteleme kararı aldı. İleriye dönük parametreler belirlenmedi, ancak oyunlar 24 Temmuz'da başlamayacak bildiğim kadarıyla. IOC yakın zamanda sonraki adımları açıklayacak ve bu aşamalı şekilde olacak " ifadelerini kullanmıştı.

BOYKOT KARARLARI AÇIKLANIYORDU

Daha önce Britanya Olimpiyat Birliği Başkanı, yaptığı açıklama ile Büyük Britanya olarak Tokyo'ya takım göndermeyeceklerini duyurmuş; Avustralya ve Kanada da Japonya'da yer almayacaklarını açıklamıştı.

58 SPORCUMUZ GİDECEKTİ

Öte yandan, ülkemizden 11 branşta 58 sporcu (30 erkek, 28 kadın) ile Tokyo Olimpiyatları için kota hakkı kazanmıştı.