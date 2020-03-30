Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nın tarihi belli oldu

1 Fatih Terim taburcu edildi Galatasaray Kulübü, Fatih Terim'in test sonuçlarının halen pozitif olduğunu, ancak klinik bulguları iyileşme gösterdiği için hastane yönetimi tarafından taburcu edildiğini duyurdu.

2 Fenerbahçe’den 33 bin gıda kolisi yardımı Fenerbahçe Kulübü, İstanbul Valiliği'nin koronavirüs salgını sebebiyle yardıma muhtaç aileler için başlattığı Vefa Kampanyası'na katılım yaptığını açıkladı.

3 Türk futbol tarihinin en unutulmaz golleri A Milli Takımımızın ve ülkemizi Avrupa'da temsil eden ekiplerimizin attığı en unutulmaz golleri sizler için derledik.

4 Tolgay Arslan gözden çıkarıldı Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye olaylı bir şekilde transfer olan Tolgay Arslan, sarı-lacivertli takımda tutunamadı.

5 Evde tıraş olma akımı başladı Koronavirüs salgını nedeniyle berberler kapatıldı. Bu duruma daha fazla dayanamayan futbolcular ve teknik adamlar, kendi kendini tıraş etmeye başladı.

6 Kulüpleri bekleyen ödemeler Koronavirüs nedeniyle liglerin ertelenmesi, kulüpleri de maddi yönden bir hayli etkiledi. Kalan 4 aylık süreçte maaşları ödemek zorunda olan 4 büyükleri bekleyen toplam tutar, 66 milyon euro.

7 Ronaldinho ayak tenisi oynadı Koronavirüs nedeniyle mahkemesi ertelenen Ronaldinho, hapishanede top oynayarak vakit geçiriyor.

8 Ronaldo dışarı çıktı Portekiz'deki evinde kendini karantinaya alan Cristiano Ronaldo, günler sonra dışarı çıktı. Yıldız futbolcu, sevgilisi ve çocuklarıyla birlikte sahilde yürüyüş yaparken görüntülendi.

9 Atiba: Hükümetin tavsiyelerine uyun Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson, futbolseverlere 'evde kalın' çağrısı yaptı. 37 yaşındaki oyuncu, "Umarım en kısa sürede tekrar birlikte olmak için uygun ortamı buluruz" dedi.