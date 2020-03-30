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Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nın tarihi belli oldu

IOC, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 23 Temmuz-8 Ağustos 2021 tarihlerinde düzenleneceğini açıkladı.

| Haber Merkezi
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Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 24 Temmuz-9 Ağustos'ta yapılması planlanan ve koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın, 23 Temmuz-8 Ağustos 2021 tarihlerinde düzenleneceğini duyurdu.

23 TEMMUZ- 8 AĞUSTOS TARİHLERİNE KARAR VERİLDİ

IOC'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Uluslararası Paralimpik Komitesi ve Japonya hükümet temsilcilerinin, olimpiyatların 23 Temmuz-8 Ağustos 2021 tarihlerinde düzenlenmesini kararlaştırdığı belirtildi.

Tokyo'da 25 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan 2020 Paralimpik Oyunları'nın ise 24 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihlerinde yapılacağı aktarıldı.

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