Tolga Ciğerci: 2 hafta sonra dönüyorum

Sezon başında Galatasaray'la olan sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Tolga Ciğerci, Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu.

Sarı-kırmızılı takımın formasını giydiği dönemde sakatlanan Tolga Ciğerci, Fenerbahçe'ye transfer olduğu günden bu yana henüz forma giyemedi.

SAHALARA DÖNMEYE HAZIRLANIYOR

Henüz sarı-lacivertli formayı giymeden sakatlığı nükseden tecrübeli futbolcu, tüm sezonu sakat geçirdi. Almanya'ya tedaviye giden, döndükten sonra da tesislerde çalışmalarını sürdüren Tolga, yakın zamanda yeniden oynayabilecek duruma geleceğini belirtti.

Takımla idmanlara başlayan Tolga Ciğerci, 2 hafta sonra forma giyebileceğini açıkladı.

"2 hafta sonra tamamen hazır olacağım. Oynayabilirim." diyen Tolga'ya, Ersun Yanal'ın kalan 4 haftada şans verip vermeyeceği ise merak konusu.