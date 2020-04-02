Tolga Ciğerci: Benim için işler tam da yolunda gidiyordu

Fenerbahçeli oyuncu Tolga Ciğerci, koronavirüs nedeniyle Süper Lig'e verilen ara yüzünden çok üzgün olduğu söyledi.

Başarılı orta saha oyuncusu, "Uzun süren sakatlıklardan sonra bu sezon düzenli olarak oynadım. Benim için tam da işler yolunda giderken virüs salgını futbolu da vurdu." sözlerini söyledi.

"YÜKSELİŞE GEÇTİĞİM DÖNEMDE YAŞANDIĞI İÇİN ŞANSIZIM"

Tolga Ciğerci, "Yükselişe geçtiğim dönemde bu durumun yaşanması benim açımdan büyük şanssızlık." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de, Tolga Ciğerci'nin geleceği için ise kararı yeni teknik adam verecek. Gurbetçi futbolcunun sözleşmesi, sezon sonunda bitiyor. 28 yaşındaki oyuncu, bu sezon ligde 22 maça çıkarken 2 gol atıp 3 asist yaptı.