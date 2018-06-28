Tolga Ciğerci Galatasaray idmanına katılmadı

Son şampiyon Galatasaray, 2018-2019 sezonu hazırlıklarına başladı.
Sabah saatlerinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir araya gelen futbolcuların bir bölümünün sağlık kontrollerinden geçirildiği bildirildi.
Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen sezonun ilk çalışmasında anatomik adaptasyon ve koşu antrenmanlarının yapıldığı belirtildi.
MUĞDAT KATILDI TOLGA YOK
Yeni transfer Muğdat Çelik'in de katıldığı antrenmanda Tolga Ciğerci'nin yer almaması dikkat çekti.
Geçtiğimiz sezonun son haftaları doğru ayağındaki ağrıları bahane ederek takımla çalışmalara katılmayan Tolga Ciğerci, teknik direktör Fatih Terim'in gözünden düşmüştü.
Sarı-kırmızılı kulüp, Tolga'nın oynayabilecek düzede olduğunu ancak ağrılarını bahane ettiğini ima eden açıklamalar yapmıştı.
AĞRILARINI BAHANE EDİYOR
Tolga, yeni sezondaki ilk antrenmana da aynı gerekçe ile katılmayınca Galatasaray Kulübü yapılan resmi açıklamada milli futbolcuyu eleştirdi.
Resmi siteden yapılan açıklamada "Sağ ayak baş parmağında ağrıları bulunduğunu öne süren Tolga Ciğerci antrenmana katılmadı." ifadelerine yer verildi.
Yaşanan gelişmelerin ardından deneyimli teknik adam Fatih Terim'in yeni sezonda Tolga Ciğerci'yi kadroda düşünmediği öğrenildi.