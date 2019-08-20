Tolga Ciğerci, Galatasaray'ın adını anmadı

Tolga Ciğerci, Fenerbahçe'nin Gazişehir Gaziantep'i 5-0 mağlup ettiği maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra büyük sakatlık sorunları yaşayan Tolga Ciğerci, geçen yıl hiç sarı-lacivertli formayla resmi maça çıkamamıştı.

İlk kez dün akşam resmi maça çıkan deneyimli oyuncu, "Hocamız benim için çok çalıştı. Ersun Hocam, Ali Başkanım benim için çok çalıştılar. Benim için her şey daha kolay oldu. Bütün teknik ekip, tüm Fenerbahçe camiası sayesinde sahaya çıkabildim. Performansımla takımıma, başkanıma yardımcı olmak istiyorum. Performansımla borcumu geri ödemek istiyorum. İnşallah başarırım." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY İÇİN 'ÖBÜR TARAF' DEDİ

Eski takımı Galatasaray'ın adını anmayan Tolga Ciğerci, "Şutlarım çok iyi. Bunu öbür tarafta da göstermiştim. Ne kadar iyi futbolcu olduğumu göstereceğim. Başkana gerçekten çok teşekkür etmek istiyorum. Tek başkana değil, hocaya, teknik ekibe, stadyuma çok teşekkür ediyorum. Borcumu ödemek istiyorum." şeklinde konuştu.