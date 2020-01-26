Tolga Ciğerci hakemi uyardı, penaltı iptal oldu

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe sahasında Başakşehir'i 2-0 yenerek şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet aldı.

Maçın en çok konuşulan pozisyonu ise ilk yarının son dakikasında yaşandı.

TOLGA'DAN ALKIŞLANACAK HAREKET

Fenerbahçe'nin deneyimli futbolcusu Tolga Ciğerci, 45. dakikada ceza sahasında yerde kaldı. Hakem Fırat Aydınus, penaltı noktasını gösterdi.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

Pozisyonda Başakşehirli futbolcunun topa müdahale ettiği, Tolga'nın da topa bastığı görülürken, Aydınus'un penaltı kararı herkesi şaşırttı.

Tolga Ciğerci, penaltı kararını görünce direkt hakemin yanına giderek kendisine müdahale olmadığını belirterek penaltı kararının yanlış olduğunu ifade etti.

27 yaşındaki futbolcunun uyarısı sonrası VAR'a gidip pozisyonu izleyen Fırat Aydınus, penaltıyı iptal etti.