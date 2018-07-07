Tolga Ciğerci kadro dışı

Galatasaray'da Tolga Ciğerci sorunu devam ediyor. Sağ ayak baş parmağında ağrı olduğunu bahane ederek antrenmanlara katılmayan Tolga, İsviçre kamp kadrosuna alınmadı.

TOLGA VE TARIK KADRO DIŞI

Geçen sezonun son bölümünden itibaren sık sık sakatlıklarını bahane ederek idmanlardan kaçan Tolga Ciğerci, Fatih Terim tarafından kadro dışı bırakıldı. Tolga'nın yanı sıra takımdan gönderilecek olan Tarık Çamdal da kamp kadrosunda yer almadı.

Galatasaray'ın kamp kadrosu;

Abdussamed Karnuçu, Ahmet Çalık, Ahmet Sivri, Bafetimbi Gomis, Boran Güngör, Berk Balaban, Celil Yüksel, Doğan Can Davas, Eren Derdiyok, Fernando Reges, Garry Rodrigues, İsmail Çipe, Lionel Carole, Maicon Roque, Mariano Ferreira, Martin Linnes, Muğdat Çelik, Ryan Donk, Selçuk İnan, Serdar Aziz, Sinan Gümüş, Sofiane Feghouli, Yunus Akgün.

TOLGA İÇİN RESMİ SİTEDEN 'ROL YAPIYOR' İMASI

Galatasaray daha önce Tolga'nın sakatlığına inanılmadığını ima eden bir açıklama yapmıştı. Kulüp resmi siteden, “Sağ ayak baş parmağında ağrıları bulunduğunu öne süren Tolga Ciğerci antrenmana katılmadı” ifadesiyle bir anlamda futbolcusunu samimi bulmadığını ifade etmişti.

Resmi siteden yapılan o açıklama şöyleydi;

3 İSİM SONRADAN KATILACAK

Dünya Kupası'nda Fas Milli Takımı forması giydikten sonra turnuvanın ardından burnundan nefes almasını kolaylaştırmak üzere başarılı bir ameliyat geçiren Belhanda ile Dünya Kupası'nda ülkeleri Uruguay ve Japonya'yı temsil eden Muslera ile Nagatomo, yeni sezon hazırlıkları için izinleri tamamlandıktan sonra takımdaki yerlerini alacak.

Yurt dışında bulunan Bafetimbi Gomis ise kafileye İsviçre'de katılacak.