Tolga Ciğerci kadro dışı bırakıldı

G.Saraylı futbolcuların motive olmak için dinledikleri şarkı

Beşiktaş'ın armasında neden Türk bayrağı var

1 Beşiktaşlı taraftarlar Kadıköy'e gitti Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş taraftarları, 30 otobüsle Kadıköy'e gitti. Siyah-beyazlı taraftarlar son dönemdeki hakem hatalarına dikkat çekmek için Siyah gözlük ve siyah kapüşon giydi.

2 Adriano: Ülkeme dönme zamanı geldi Beşiktaş'la 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan Adriano, Brezilya basınına verdiği röportajda ülkesine dönmek istediğini söyledi.

3 Fatih Terim, PFDK'ya sevk ediliyor Fatih Terim, kupada Akhisar'a 2-0 kaybedilen maç sonrasında hakeme söylediği sözler ve sportmenliğe aykırı hareketleri yüzünden Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

4 Isla'ya Meksika'dan teklifler var Fenerbahçe'ye sezon başında gelen Mauricio Isla'ya Meksika'dan 3 takım transfer teklifi yaptı.

5 Ozan Tufan aylar sonra kadroya alındı Aykut Kocaman, Ozan Tufan'ı Beşiktaş maçı kadrosuna aldı. İnstagram hesabından derbiyle ilgili bir paylaşım yapan 23 yaşındaki futbolcu, oynamaya hazır olduğunu belirtti.

6 Aykut Kocaman'ın istediği golcü Gelecek sezonun çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de hedef, sezon sonunda Shakhtar Donetsk'le sözleşmesi sona erecek olan Facundo Ferreyra'yı transfer etmek.

7 Ruhsuz futbol Galatasaray taraftarını çıldırttı Galatasaray'ın 2-1'in rövanşında sahasında Akhisarspor'a 2-0 yenilerek kupaya veda etmesi, sarı-kırmızılı taraftarları bir hayli üzdü.

8 Şenol Güneş'in Quaresma endişesi Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, ilk maçta Josef'e vurduğu için 5 maç ceza alan Quaresma'yı Kadıköy'de oynatmama kararı aldı.

9 Fatih Terim'in sezon sonu yollayacağı futbolcular Fatih Terim, Akhisarspor maçında sahada adeta dökülen yedek futbolculara mesaj yolladı. Terim, "Bize uygun oyuncular kalır. Uygun olmayanlar da kalmaz. Bu kadar basit" dedi.