Tolga Ciğerci kadro dışı bırakıldı

Galatasaray'ın Süper Lig'de 21 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.
TOLGA CİĞERCİ KADROYA ALINMADI
Akhisarspor'a sahasında 2-0 yenilerek elenen sarı-kırmızılı ekipte Terim, maç sonu sert açıklamalar yaparak bazı oyuncular hakkında radikal kararlar alacağının sinyalini vermişti. Tecrübeli hoca bu açıklamalar doğrultusunda Tolga Ciğerci'yi kadro dışı bıraktı.
Sarı-kırmızılı takımda Tolga Ciğerci'nin yanı sıra kırmızı kart cezalısı Maicon, Hakan Balta ve Koray Günter de kamp kadrosuna alınmadı. Galatasaray, bugün özel uçakla Alanya'ya gidecek ve karşılaşmanın hazırlıklarına başlayacak. Galatasaray, müsabaka öncesi son hazırlığını da yarın akşam yapacak.
Galatasaray'ın Aytemiz Alanyaspor maçı kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor: Muslera, Carrasso, Eray İşcan, Batuhan Şen, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Denayer, Nagatomo, Latovlevici, Mariano, Linnes, Fernando Reges, Donk, Selçuk İnan, Belhanda, Yasin Öztekin, Rodrigues, Feghouli, Sinan Gümüş, Eren Derdiyok, Gomis.