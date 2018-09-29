Tolga Ciğerci kayıplara karıştı

Fenerbahçe'nin yeni transfer Tolga Ciğerci'den haber alınamıyor...
Galatasaray'dan sakatlığı iyileşmediği için gönderilen Ciğerci, Fenerbahçe'yle anlaşmıştı.
Daha antrenmana bile çıkamadan sakatlığı nükseden 26 yaşındaki futbolcu, tedavi için Almanya'ya gitmişti.
SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEBİLİR
Süper Lig'de 7. haftaya girilirken hala Türkiye'ye dönemeyen Tolga'nın sözleşmesinde özel bir madde bulunuyor.
Sarı-lacivertli kulüp, sakatlığının geçmemesi durumunda tecrübeli futbolcunun sözleşmesini feshetme hakkına sahip.
Ali Koç ve yönetiminin, ilerleyen günlerde bu konuyu masaya yatırması bekleniyor.