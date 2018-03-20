Tolga Ciğerci kendini savundu: Hiç takdir etmiyorlar

17 Mart 2018'de Kadıköy'de oynanan ve golsüz sonuçlanan derbi hafızalara Tolga Ciğerci'nin 90+4'te kaçırdığı pozisyonla kazındı.

O anda antrenör Hasan Şaş saha kenarında kendini yerden yere vururken, birçok Cim-Bomlu da televizyon başında sinirini çevresinden çıkarmıştı.

İşte o pozisyonun kahramanı Tolga Ciğerci, hem pozisyonu anlattı, hem de sitemde bulundu.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

SAĞ AYAĞIMLA VURSAYDIM VOLKAN'IN ŞANSI OLMAZDI

Topun sol ayağına geldiğinin altını çizen sarı-kırmızılı oyuncu, "90+4'te oraya gol için yaptığım koşu takdir edilmiyor ama bu, ne kadar çok kazanmak istediğimizin göstergesiydi. O anda çevre kontrolü yapmak, doğru ismi bulmak kolay değil. Kaleye yakın bir noktadasınız ve önünüzde 3 tane Fenerbahçeli futbolcu var. Buna rağmen sol ayağımla, topu doğru yere göndermeye çalıştım ama iyi vuramadım. Orada sağıma alabilsem Volkan'ın şansı olmazdı" ifadesini kullandı.

G.Saray yardımcı antrenörü Hasan Şaş ,Tolga'nın kaçırdığı pozisyonun ardından adeta çıldırmıştı.